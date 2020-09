Anlässlich der Grünen Woche haben Tausende Menschen in Berlin für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft demonstriert. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden.



Nach Angaben der Initiative "Wir haben es satt!" waren etwa 27.000 Teilnehmer und 170 Traktoren dabei. Sie forderten eine Wende in der Agrarpolitik. Gegen strengere ökologische Vorschriften hatten indes am Freitag Bauern in mehreren deutschen Städten demonstriert.