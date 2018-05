Der entführte Trinh Xuan Thanh im vietnamesischen Fernsehen. Quelle: Hoang Dinh Nam/AFP/dpa

Ein in Deutschland entführter Ex-Funktionär sowie weitere 21 Ölmanager sind in Vietnam wegen Korruption und anderer Straftaten angeklagt worden. Das gab die Staatsanwaltschaft des kommunistischen Landes bekannt.



Dem im Juli aus Berlin verschwundenen Trinh Xuan Thanh wird vorgeworfen, Staatsgelder in Millionenhöhe veruntreut sowie Schmiergelder kassiert zu haben. Der Prozess soll im Januar beginnen. Thanh war 2016 nach Deutschland geflohen, um einem Gerichtsverfahren zu entgehen.