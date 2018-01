Ukip-Parteichef Henry Bolton. Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Die britische rechtspopulistische Ukip-Partei hat die Freundin ihres Vorsitzenden Henry Bolton wegen rassistischer Äußerungen ausgeschlossen. Die junge Frau hatte wiederholt die Verlobte von Prinz Harry, die US-Schauspielerin Meghan Markle, beleidigt. Markle hat afroamerikanische Wurzeln.



Nach Angaben der "Mail on Sunday" hatte das Model eine Reihe von Nachrichten an einen Freund geschickt, in denen sie Markle und Menschen anderer Hautfarbe heftig diskriminierte.