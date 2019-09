EU-Parlamentspräsident David Sassoli und Ursula von der Leyen.

Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Ungeachtet der Kritik am Titel des geplanten EU-Kommissars zum "Schutz der europäischen Lebensweise" sieht sich die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vom Europaparlament gestärkt. Sie habe "ein ausgesprochen konstruktives Meeting" mit Parlamentspräsident David Sassoli und den Fraktionsvorsitzenden gehabt. Es habe ihr viel Rückenwind für gegeben.



Ein gutes Verhältnis zum Parlament sei wichtig für die Arbeit an Themen wie Klimapolitik, Digitalisierung und der Rolle Europas in der Welt.