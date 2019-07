Die widerspenstigen osteuropäischen Regierungschefs der Visegrad-Staaten waren ebenfalls begeistert: vordergründig, weil die Verteidigungsministerin für mehr militärische Zusammenarbeit steht. In Wirklichkeit aber verfolgten die V4 ziemlich unverhohlen ein ganz anderes Ziel, nämlich den Christdemokraten Weber und den Sozialdemokraten Timmermans zu stürzen. Operation geglückt.



Die Italiener finden von der Leyen weniger schlimm als Wettbewerbskommissarin Vestager, die eine italienische Bankenfusion untersagte. Und so weiter und so fort.



Von der Leyen kommt allen gelegen, an ihr klebt nicht der deutsche Makel der ewigen Sparpolitik, zu Flüchtlingen hat sie wenig Polarisierendes gesagt. Die Kanzlerin fährt als EU-Kommissionspräsidentinnen-Macherin nach Hause.