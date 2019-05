USA ziehen Teil ihres Botschaftspersonals aus Irak ab. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das US-Außenministerium zieht einen Teil seiner Mitarbeiter aus dem Irak ab. Betroffen seien die US-Botschaft in Bagdad und das Konsulat in Erbil, teilte die Botschaft auf ihrer Webseite mit. Das Ministerium habe angewiesen, das nicht dringend benötigtes Personal der US-Regierung das Land verlassen soll.



Ein Grund für den Schritt wurde in der Mitteilung nicht genannt. Im Iran-Konflikt hatten die US-Streitkräfte am Vortag ihre Alarmstufe für die im Irak stationierten Truppenteile erhöht.