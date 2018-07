Syrische Flüchtlinge verlassen das Lager in Arsal. Archivbild Quelle: Marwan Naamani/dpa

Nach den Erfolgen der syrischen Regierungstruppen sollen Hunderte Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Anfang nächster Woche aus dem Libanon in ihre Heimat zurückkehren. Das UN-Flüchtlingshilfswerk erklärte, auf die Syrer sei kein Druck ausgeübt worden.



Die meisten der Flüchtlinge hatten in den vergangenen Jahren in Lagern in dem Ort Arsal im Libanons gelebt. Bereits im Juni war eine erste Gruppe nach Syrien zurückgekehrt. Der Libanon hat nach UN-Angaben fast eine Million Syrer aufgenommen.