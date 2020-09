Dass Exoplaneten um ferne Sterne einen echten Namen erhalten, ist äußerst selten. Bislang gab es eine solche Aktion erst einmal, nämlich im Jahr 2015. Ein Namensvorschlag aus Deutschland wurde damals nicht ausgewählt. In diesem Jahr hat Deutschland dagegen einen "eigenen" Planeten plus Stern zur Namensgebung. Die Exoplanetenbenennung findet im Rahmen der weltweiten IAU-Aktion "NameExoWorlds" statt. Kooperationspartner in Deutschland sind das Haus der Astronomie und das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg sowie das Schwerpunktprogramm SPP-1992 "Exoplanet Diversity" der Deutschen Forschungsgemeinschaft.