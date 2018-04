Martin Brudermüller soll der neuen Chef von BASF werden. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Chemiekonzern BASF hat die Nachfolge für seinen scheidenden Chef Kurt Bock geregelt. Der derzeitige stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Technologiechef Martin Brudermüller soll am 4. Mai 2018 das Amt übernehmen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



Bock soll, nach Ablauf der gesetzlichen zweijährigen Abkühlungsphase, 2020 in den Aufsichtsrat gewählt werden. Er wird dann den Vorsitz des Gremiums übernehmen. Die BASF-Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten.