Der Türkische Intellektuelle Osman Kavala. Archivbild

Quelle: Wiktor Dabkowski/dpa

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die sofortige Freilassung des türkischen Intellektuellen Osman Kavala aus der Untersuchungshaft gefordert. "Das Gericht ist der Ansicht, dass die Regierung alle notwendigen Maßnahmen ergreifen muss, um die Inhaftierung des Antragstellers zu beenden und seine sofortige Freilassung sicherzustellen", erklärte das Gericht in Straßburg.



Kavala sitzt seit rund zwei Jahren in U-Haft und ist in einem Hochsicherheitsgefängnis bei Istanbul inhaftiert.