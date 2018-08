Die Überreste von Toten kehren nach Namibia zurück. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Deutschland hat die sterblichen Überreste von 27 in der Kolonialzeit getöteten Menschen an Namibia zurückgegeben. Nach einem gemeinsamen deutsch-namibischen Festgottesdienst in der Französischen Friedrichstadtkirche am Berliner Gendarmenmarkt übergab die Bundesregierung 19 Schädel sowie Knochen und Hautreste an eine Delegation aus Namibia.



Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, bat um Verzeihung und erklärte: "Ich verbeuge mich in tiefer Trauer."