Katzenmumien aus dem Zeitalter der Pharaonen Quelle: dpa

Ägyptische Archäologen haben in der Nähe von Kairo sieben Gräber aus der Pharaonenzeit entdeckt, in denen sich mumifizierte Katzen und Tierstatuen befanden. Das teilte die Altertumsbehörde mit. Die meisten Tierstatuen stellten Katzen dar, was das hohe Ansehen dieser Tierart im Alten Ägypten unterstreicht.



Ägypten meldete in letzter Zeit oft neue archäologische Funde. Damit soll nach Einschätzung von Beobachtern auch versucht werden, das Land für Touristen wieder interessant zu machen.