Ein Flüchtlingslager auf Lesbos. Archivbild

Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

Die Regierung in Athen erwartet im kommenden Jahr rund 100.000 über die Türkei kommende Migranten auf den griechischen Inseln. Das sagte der Regierungsbeauftragte für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, Manos Logothetis, der Funke-Mediengruppe. "Die Krise ist aktuell, und sie ist gravierend."



Logothetis kündigte an, dass die griechische Regierung 2020 von den Inseln 10.000 Asylsuchende in Richtung Türkei abschieben wolle. Zudem würden neue Erstaufnahmelager auf jenen fünf Inseln gebaut, die die größte Last trügen.