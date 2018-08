Quelle: reuters

Die Türkei hat den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel nach mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft freigelassen. Yücel sei frei, schrieb die "Welt". Yücels Anwalt Veysel Ok twitterte ein Bild des Journalisten, auf dem er seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt.



Der Fall war ein Streitpunkt im Verhältnis zur Türkei. Yücel hatte sich am 14. Februar 2017 freiwillig der Justiz gestellt. Anschließend wurde gegen ihn wegen Terrorvorwürfen Untersuchungshaft verhängt.