In einer Berliner Klinik ist eine Festplatte mit Datensätzen von etwa 14.800 Patienten gestohlen worden. Dabei handele es sich meist um Identitätsdaten und zum Teil auch um Informationen zu Diagnose und/oder Krankheitsbild, heißt es in einer Stellungnahme von Vivantes.



Der Einbruch in einen verschlossenen Dienstraum der Klinik ereignete sich nach Angaben von Vivantes bereits Mitte November. Dabei wurde die passwortgeschützte externe Festplatte gestohlen. Die Klinik erstattete Anzeige.