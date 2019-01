Ein von der Türkei unterstützter Syrer bei Manbidsch. Archivbild

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Nach der Drohung der Türkei mit einer Offensive in Nordsyrien sind kurdische Truppen syrischen Regierungsangaben zufolge aus der Stadt Manbidsch abgezogen. Rund 400 Kämpfer seien verlegt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Damaskus mit.



Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, etwa 250 Kämpfer der von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten die Stadt verlassen. Hunderte SDF-Anhänger hielten sich jedoch weiterhin in Manbidsch auf.