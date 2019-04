Die Flaggen von indigenen australischen Stämmen.

Quelle: Simon Sachseder/dpa

Das Land Baden-Württemberg hat zehn Schädel indigener Menschen an Australien zurückgeben. Zwei Schädel kommen aus dem Bestand des Stuttgarter Linden-Museums und waren dort seit 1905 und 1931. Acht weitere Schädel waren bislang an der Universität Freiburg.



Die Schädel wurden an die australische Botschafterin und eine Delegation mit Vertretern der australischen Regierung und der Aborigines übergeben. Die sterblichen Überreste sollen nächste Woche im Flugzeug nach Australien zurückkehren.