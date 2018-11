Die Beschäftigen wurden heute in einer Mitarbeiterversammlung über die Entscheidung informiert. "Bei einer Marke wie die Cebit ist das ein Schlag auch für die Mitarbeiter, die teils seit drei Jahrzehnten diese IT-Messe ausrichten", sagt Onuora Ogbukagu, Sprecher der Deutschen Messe AG. Konkret betreffe das Aus der Cebit 50 Mitarbeiter. "Doch die gute Nachricht ist: Es gibt keine Entlassungen." Demnach sollen künftig kleine IT-Messen für bestimmte Branchen ausgerichtet werden. Da sei die Deutsche Messe AG auf das Knowhow der Cebit-Mitarbeiter weiterhin angewiesen, betont Ogbukagu.



Die Entscheidung bedeutet auch einen tiefen Einschnitt für Messechef Oliver Frese: Der Messechef bat den Aufsichtsrat um Entbindung von seinen Aufgaben zum 31. Dezember - das Gremium erfüllte seinen Wunsch. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann bedauerte, "einen so erfahrenen Messemacher zu verlieren". Mit dem neuen Konzept habe Frese Mut, Innovationskraft und Pioniergeist bewiesen. "Der weitere Nachfragerückgang bei der neuen Cebit ist umso bedauerlicher, gleichzeitig zeigt er aber auch, dass die Idee der Cebit in der gesamten Wirtschaft angekommen ist", sagte der CDU-Politiker.