Ex-Viva-Moderatorin Charlotte Roche. Archivbild

Quelle: Horst Ossinger/dpa

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert auf Sendung schlägt an Silvester die letzte Stunde des Musiksenders Viva. Der als deutscher Gegenentwurf zu MTV gegründete Kanal wird endgültig eingestellt - und seine letzte Sekunde im deutschen Fernsehen steht fest.



"Viva sendet am 31. Dezember bis 13:59:59", teilte eine Sprecherin des Trägers Viacom mit. Danach ist Schluss. In der Sendung "Viva Forever - Die Show" sollen ab 12 Uhr noch einmal große Momente aus der Viva-Historie zu sehen sein.