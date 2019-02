Laura Siegemund

Im Erstrundenduell des Fed Cup mit den starken Weißrussinnen war die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) in Braunschweig chancenlos und verpasste den Halbfinal-Einzug klar. Laura Siegemund verlor am Sonntag das dritte Einzel gegen die Weltranglisten-Neunte Aryna Sabalenka in Braunschweig klar mit 1:6, 1:6. Damit geriet die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes entscheidend mit 0:3 in Rückstand.



Die Mannschaft von Teamchef Jens Gerlach muss nun in den Playoffs am 20. und 21. April gegen den Abstieg aus der Weltgruppe kämpfen. Weißrussland bestreitet das Halbfinale gegen Australien oder die USA.