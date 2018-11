220 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler, Halbzeitshows mit Helene Fischer, immer kostspieligere Tickets: "Es gibt unzählige Beispiele die zeigen, dass der Fußball immer mehr von wirtschaftlichen Interessen überlagert wird", kritisieren die Fanszenen in einem weiteren Positionspapier. "Gewinnmaximierung steht über allem, solange sich etwas rentiert, wird es bis zum letzten Tropfen ausgeschlachtet und ist es noch so abwegig", beklagen sie. Der DFB sei durch seine Satzung aber verpflichtet, im Sinne "sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung" zu handeln. Um das zu gewährleisten, müsse "der Sport wieder in den Mittelpunkt gestellt und die wirtschaftliche Überlagerung begrenzt werden", so die Fanszenen.



Konkret fordern die Fans in diesem Zusammenhang unter anderem den Erhalt der 50+1-Regel. Die 50+1-Regel besagt, dass die Mehrheit der Stimmrechte eines Profiklubs in den Händen des Vereins liegen muss. Die DFL denkt derzeit darüber nach, diese Regel zu lockern, um die Bundesliga stärker für Investoren zu öffnen. Für die aktiven Fanszenen ein Alptraum: Sie sehen in der 50+1-Regel die "letzte Festung zur Wahrung des gemeinschaftlichen Gedankens beim Sport". "Der Blick in andere europäische Ligen zeigt, dass mit der steigenden Einflussnahme von Investoren, Gefahren für die gesellschaftliche Verantwortung des Sports einhergehen", kritisieren die Fanszenen.



Ein weiteres zentrales Anliegen der Fans ist die Bezahlbarkeit des Sports. "Fußball galt lange Zeit als Schmelztiegel gesellschaftlichen Miteinanders", schreiben die Fanszenen. Unter anderem die Eintrittspreise in den höheren Liegen gefährdeten dieses Miteinander aber. "Zusammen mit Fanvertretern und Vereinen sollen verbindliche Regeln erarbeitet werden, um langfristig sozialverträgliche Eintrittspreise für Stehplätze zu garantieren", fordern deshalb die Fans.