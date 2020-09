Kohlekraftwerk Mehrum Kohlehafen (Archiv)

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Bundesregierung will Entschädigungen für das Abschalten von Steinkohlekraftwerken nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur staffeln und Zahlungen Jahr für Jahr deutlich verringern.



Zum Start 2020 soll der Höchstpreis in einem Ausschreibungsverfahren 165.000 Euro Entschädigung pro Megawatt Nettonennleistung betragen, wie aus einem Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes hervorgeht. 2021 gibt es 10.000 Euro weniger. Das Gesetz soll an diesem Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden.