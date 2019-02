Aus Sicht des Journalisten und Luftfahrtexperten Curt Schellenberg liegt das vor allem daran, dass sich der Markt anders entwickelt hat, als von Airbus und auch von Boeing vor Jahren angenommen. Sie hatten vorausgesagt, dass es vor allem Luftverkehr zwischen den Metropolen rund um den Globus geben werde. "Diese Metropolen haben an ihren Flughäfen sehr begrenzte Wachstumsmöglichkeiten. Zeitfenster sind mehr oder weniger vergeben, beispielsweise in London-Heathrow oder an den Tokioter Flughäfen", sagte der Experte heute.de. Deshalb habe man versucht, über die Röhrengröße, also die Anzahl der Sitzplätze, zu wachsen.