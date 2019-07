Aus für Weltranglistenerste Barty

heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat in Wimbledon überraschend im Achtelfinale verloren. Die Australierin unterlag der auf Position 55 notierten Alison Riske (USA) 6:3, 2:6, 3:6. Für Barty war es die erste Niederlage nach zuvor 15 Siegen in Serie. In den ersten drei Runden hatte Barty zusammengerechnet lediglich zwölf Spiele abgegeben.



Gegen Riske eröffnete Barty das Match mit vier Assen und marschierte in 32 Minuten zum Gewinn des ersten Satzes. Anschließend wurde Riske jedoch immer stärker, das Match kippte. Riske trifft nun auf Serena Williams, die Carla Suarez Navarro 6:2, 6:2 besiegte.