Denn inzwischen drängt ein chinesischer Eisenbahn-Gigant auf alle Weltmärkte, kämpft um Marktanteile in Amerika und in Europa. Die chinesische CRRC wurde erst 2015 von der Zentralregierung in Peking ins Leben gerufen und ist schon jetzt der größte Eisenbahnhersteller der Welt. Er ist etwa doppelt so groß wie ein fusionierter Zugkonzern aus Siemens uns Alstom gewesen wäre.