Menschen mit Gepäck verlassen die russische Botschaft. Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal haben 23 Diplomaten die russische Botschaft in London verlassen müssen. Premierministerin Theresa May hatte die Ausweisung als eine von mehreren Sanktionen verkündet. Im Gegenzug ordnete Moskau die Ausweisung von 23 britischen Diplomaten an.



London bezichtigt den russischen Präsidenten Wladimir Putin als direkten Drahtzieher des Attentats. Der britische Außenminister Boris Johnson bekräftigte diesen Vorwurf noch einmal.