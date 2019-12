Der Oscar-Traum für "Systemsprenger" ist geplatzt. Archivbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Für den Film "Systemsprenger" der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt wird es keine der begehrten Oscar-Trophäen geben. Der deutsche Beitrag scheiterte im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar schon in der Vorauswahl.



Laut der Film-Akademie gelangten zehn von 91 Ländern mit ihren Einsendungen in die nächste Runde, darunter Südkorea ("Parasite"), Frankreich ("Les Miserables"), Spanien ("Leid und Herrlichkeit") und Nordmazedonien ("Land des Honigs"). Am Ende werden fünf Kandidaten bestimmt.