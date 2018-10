Ein Rohingya-Flüchtlingslager in Indien. Quelle: Rajat Gupta/EPA/dpa

Indien hat sieben Rohingya nach Myanmar abgeschoben, obwohl ihnen dort Gewalt droht. Die Angehörigen der in ihrer Heimat verfolgten Minderheit wurden in die Obhut der Behörden von Myanmar übergeben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Morgen hatte Indiens Oberster Gerichtshof einen Antrag abgelehnt, die Abschiebung aus humanitären Gründen zu stoppen.



Die sieben Männer waren nach Polizeiangaben bereits im Jahr 2012 festgenommen und wegen illegaler Grenzüberschreitung inhaftiert worden.