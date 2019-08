Michael Kretschmer ist Ministerpräsident von Sachsen. Archivbild

CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hat den Rückzug von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen aus dem sächsischen Landtagswahlkampf ausdrücklich begrüßt. "Maaßen hat genügend Ärger gemacht", sagte er in Dresden.



"Dieser Mann und sein undifferenziertes Gerede haben die Debatte über die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz unnötig verlängert", so Kretschmer. "Maaßen hat keine Bedeutung." Seine Aufmerksamkeit entstehe lediglich durch die mediale Begleitung seiner Auftritte.