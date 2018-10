War spätestens nach der Klatsche gegen den Erzrivalen aus Barcelona nicht mehr zu halten: Real Madrid entlässt Julen Lopetegui, den früheren spanischen Nationaltrainer. Quelle: Reuters

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich am Montag erwartungsgemäß von Trainer Julen Lopetegui getrennt. Der 52-Jährige, ehemaliger spanischer Nationalcoach, war erst seit Saisonbeginn bei den Königlichen tätig gewesen. Am Sonntag hatte Real den Clasico beim Meister FC Barcelona mit 1:5 verloren.



Der frühere Real-Profi Santiago Solari, derzeit Trainer der zweiten Mannschaft, tritt interimsmäßig die Nachfolge Lopeteguis an. Der 42-Jährige soll am Dienstag erstmals das Training leiten. In der Tabelle der Primera Division belegt Real nach vier Saisonpleiten den enttäuschenden neunten Rang.