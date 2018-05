Donald Trump begrüßt drei aus Nordkorea freigelassene US-Bürger. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben drei von Nordkorea freigelassene amerikanische Staatsbürger persönlich in Empfang genommen. Sie kamen mit Außenminister Mike Pompeo auf dem Luftwaffenstützpunkt Andrews bei Washington an.



Auch Vizepräsident Mike Pence war am Flughafen, um die drei Männer in Empfang zu nehmen. Die nach ein bis drei Jahren Haft freigelassenen Männer - Kim Dong Chul, Tony Kim und Kim Hak Song - waren US-Angaben zufolge bei guter Gesundheit.