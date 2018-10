Tiefkühlpizza aus Rewe-Märkten zurückgerufen. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

Die in Rewe-Märkten verkauften Tiefkühlpizzen der Marke "Gustavo Gusto" könnten möglicherweise mit scharfkantigen Kunststoffteilen verunreinigt sein. Das Unternehmen Franco Fresco rief die Pizza "Gustavo Gusto I like Pizza Prosciutto" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13. Mai 2019 zurück. Betroffen seien Rewe-Märkte in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz.



Die Produkte seien bereits aus dem Verkauf genommen worden. Kunden könnten die Tiefkühlpizza zurückgeben und erhielten ihr Geld zurück.