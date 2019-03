Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes

Spionage und Sabotage per Internet: Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, warnt eindringlich vor verstärkten Cyberangriffen aus Russland, China und Iran.



Man müsse auch im Cyberraum gewappnet sein. Das sagte Maaßen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Unsere Demokratie endet nicht in der analogen Welt", so Maaßen weiter. Um frei und souverän zu bleiben, müssten Staaten ihre Sicherheitsarchitektur "mutig und entschlossen an die technische Evolution" anpassen.