Die Familie saß im türkischen Izmir in Abschiebehaft. Archiv

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Türkei schiebt heute eine siebenköpfige Familie nach Deutschland ab. Sie gehörte früher dem salafistischen Milieu in Hildesheim an. Haftbefehle wegen islamistischer Umtriebe liegen nicht vor. Aber dem Vater droht womöglich wegen anderer krimineller Taten Strafverfolgung.



Wo sich die Familie niederlässt, ist unbekannt. Sie stammt ursprünglich aus dem Irak. Bis auf den Vater haben alle die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Familie war Ende Januar in die Türkei gereist und dann festgenommen worden.