Das Turnier war vom 5. bis 13. Oktober geplant - kurz nach Chinas Nationalfeiertag am 1. Oktober. Zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik werden in Hongkong größere Proteste erwartet, während in Peking eine Militärparade stattfinden wird. Seit rund vier Monaten kommt es in Hongkong zu Demonstrationen gegen die dortige Regierung, die kommunistische Führung in Peking und ihren wachsenden Einfluss auf Hongkong.