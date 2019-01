Sinn und Unsinn von Tempolimits

Quelle: dpa

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) spricht sich für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen aus. GdP-Vizechef Michael Mertens machte in der "Süddeutschen Zeitung" keine Umwelt-, sondern Sicherheitsgründe geltend.



Eine Temporeduzierung auf 130 Stundenkilometer würde schwere Verkehrsunfälle reduzieren. So könne man Menschenleben retten und schwere Verletzungen verhindern, sagte Mertens. Bei Tempo 200 oder 250 km/h könne in Stresssituationen niemand sein Auto im Griff haben.