Eingang zur einer Notaufnahme.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) setzen auf Verbesserungen bei der Patientenversorgung in akuten Fällen. "Wer ambulant behandelt werden kann, gehört weder in die Notaufnahme noch in ein Krankenhausbett", sagte Stefanie Stoff-Ahnis vom GKV-Vorstand. "Wer hingegen mit Blaulicht in die Klinik kommt, wird auch künftig ohne Umweg sofort in der Notaufnahme versorgt."



Die Reformpläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) böten hierfür große Chancen. Sie zielen darauf, Patienten in eine passende Versorgung zu lotsen.