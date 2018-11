Das Spiel «Pokémon Go» wurde millionenfach heruntergeladen. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Eine Schlacht in der Welt der Online-Videospiele hat sich in das real existierende Ludwigshafen verlagert. Zwei Männer - 42 und 51 Jahre alt - gerieten bei dem Online-Game "Pokemon Go" in der Stadt aneinander. Schließlich stieß der 42-Jährige den Älteren so heftig um, dass dieser sich verletzte und laut Polizei medizinisch versorgt werden musste.



Bei "Pokemon Go" jagen die Spieler kleine Monster, die sich scheinbar an realen Orten aufhalten. Zu sehen sind sie aber nur auf dem Handy-Display.