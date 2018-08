Malta will Migranten nach Italien abschieben. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Malta will rund 120 Migranten nach Italien abschieben, die menschenunwürdig in ehemaligen Viehställen auf einem Bauernhof wohnen. Sie seien legal nach Malta gereist, verfügten aber nicht über die nötige Arbeitserlaubnis, sagte Regierungschef Joseph Muscat dem Sender One Radio.



Die Behörden hatten den Bauernhof in der Kleinstadt Qormi geräumt, wo die Migranten wohnten. Die Ställe waren illegal zur Unterkunft für ausländische Arbeiter auf der Suche nach einer günstigen Bleibe genutzt worden.