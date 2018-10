Ein Mitglied der Weißhelme löscht einen Brand in Idlib. Quelle: Syria Civil Defense Idlib / Hand/SYRIA CIVIL DEFENSE IDLIB/dpa

Drei aus Syrien gerettete Mitglieder der Zivilorganisation Weißhelme und ihre Familien sind in Deutschland angekommen. Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Nach einem Bericht des "Spiegels" soll es um drei Männer sowie 13 Frauen und Kinder gehen, die aus Jordanien kommend auf dem Flughafen in Frankfurt am Main gelandet sind.



Vor knapp drei Monaten waren Hunderte Weißhelme und deren Familien aus dem Südwesten Syriens nach Jordanien in Sicherheit gebracht worden.