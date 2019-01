Libanons Ministerpräsident Saad Hariri trat überraschend zurück

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri ist aus Angst um sein Leben überraschend zurückgetreten. Er gilt als einer der einflussreichsten Sunniten im gespaltenen Libanon und scharfer Gegner der Hisbollah. In einer TV-Ansprache kritisierte der 47-Jährige die Schiitenmiliz sowie deren Schutzmacht Iran. Beide würden Unruhen in der Region schüren.



Hariris Vater, der ehemalige Ministerpräsident und Multimillionär Rafik Hariri, war 2005 bei einem Bombenattentat in Beirut getötet worden.