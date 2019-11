Migranten in einem Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos. Archiv

Quelle: Angelos Tzortzinis/dpa

Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland dauert weiter an. Am Wochenende setzten nach Angaben des Athener Bürgerschutzministeriums insgesamt 569 Migranten zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios, Kos und Samos sowie einigen anderen kleineren Eilanden über.



Zusätzlich seien am Montagvormittag weitere 85 Migranten vor den Inseln Kos und Symi sowie 37 Migranten vor der kleinen Hafenstadt Alexandroupolis im Nordosten Griechenlands aufgegriffen worden, teilte die Küstenwache mit.