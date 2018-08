Eine Zeltstadt von Flüchtlingen aus Venezuela in Brasilien. Quelle: fabio rodrigo calilo gonçalves/dpa

Nach Angriffen auf venezolanische Flüchtlinge in der Grenzregion will die brasilianische Regierung mehr als 1.000 Migranten in andere Landesteile bringen. Die Venezolaner sollen laut Regierung vor allem im wirtschaftlich starken Süden untergebracht werden. "Wir werden sie in den Arbeitsmarkt integrieren", sagte Regierungssprecherin Viviane Esse.



Nachdem in dem Grenzort Paracaima angeblich einige Venezolaner einen Händler überfallen hatten, wurde ein Zeltlager der Flüchtlinge angegriffen.