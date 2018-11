Wenn wir Metalle aus gebrauchten Waffen in eine Glocke umschmieden, dann nur, um damit auch Hetze und hasserfüllte Herzen in gegenseitigen Respekt umzuschmieden. Michael Patrick Kelly

Nach Angaben der Stadt Mainz geschah das auch mit Klangkörpern aus der Christuskirche. Diesen Prozess wollte Kelly nach eigenen Angaben mit seinem Projekt umkehren. "Wenn wir Metalle aus gebrauchten Waffen in eine Glocke umschmieden, dann nur, um damit auch Hetze und hasserfüllte Herzen in gegenseitigen Respekt umzuschmieden", zitierte ihn die Mainzplus Citymarketing GmbH.



Schirmherr des Projekts ist der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD). Die Friedensglocke soll nun mit Kelly auf Konzerttournee gehen, um bei Konzerten jeweils eine Friedensminute einzuläuten. Dass der Künstler Mainz für die Aktion am Sonntag ausgewählt hat, lag nach Angaben der Mainzplus Citymarketing GmbH unter anderem an einer schon länger existierenden Zusammenarbeit mit der Künstleragentur Kellys.