James Levine verklagt seinen ehemaligen Arbeitgeber. Archiv Quelle: Michael Dwyer/AP/dpa

Drei Tage nach seinem Rauswurf hat Star-Dirigent James Levine die New Yorker Metropolitan Oper wegen Vertragsbruchs und Rufschädigung verklagt. In der beim Obersten Gericht des Staates New York eingereichten Klage fordert Levine mehr als 5,8 Millionen Dollar Schadenersatz, wie die "New York Times" berichtete.



Das Opernhaus wies die in der Klage aufgeführten Anschuldigungen umgehend zurück. Der 74-Jährige war am Montagabend nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs entlassen worden.