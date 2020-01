Unter anderem in der Kapelle der Versöhnung in Berlin wurden Figuren entwendet.

Quelle: DPA

Vor dem Dreikönigstag (6. Januar) hat ein Künstlerkollektiv aus Protest gegen die EU-Flüchtlingspolitik in Kirchen zwei der heiligen drei Könige von dortigen Krippen entwendet. Betroffen seien Kirchen etwa in Berlin, Bielefeld, Frankfurt und Köln, wie das Künstlerkollektiv "Ausgegrenzt" mitteilte.



"Mit der Aktion wollen wir auf die gravierende humanitäre Notlage in den Flüchtlingslagern an den europäischen Außengrenzen aufmerksam machen", sagte ein Sprecher dem Evangelischen Pressedienst.