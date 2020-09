Der Evakuierungsflieger aus Wuhan landet in Frankfurt.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Ein Flugzeug der Bundeswehr, das Deutsche und andere Staatsbürger aus dem vom Coronavirus betroffenen Wuhan ausgeflogen hat, ist nach einer Umleitung über Helsinki später als geplant in Frankfurt gelandet.



Im Vorfeld hatte die Weigerung Russlands, das Flugzeug wie zunächst geplant in Moskau zwischenlanden zu lassen, für diplomatische Verstimmungen gesorgt. Laut dem Staatssekretär im Gesundheitsministerium Thomas Gebhart (CDU) befinden sich in dem Flieger insgesamt 128 Passagiere.