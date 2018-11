Die Kamele waren bis vor den Discounter gelaufen. Quelle: --/Polizei Celle/dpa

Vor einer Supermarkt-Filiale in Bergen im Landkreis Celle haben sich am Montagabend sieben Kamele versammelt. Autofahrer auf der angrenzenden Bundesstraße 3 hatten die Tiere auf dem Parkplatz des Supermarktes gesichtet und die Polizei verständigt.



Die kleine Herde war aus einem Zirkus entwischt, der in der Nähe sein Winterlager hat. Die Polizisten sicherten den Ort zunächst. Ein Zirkus-Mitarbeiter führte die Tiere dann in ihre Stallung zurück.