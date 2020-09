Wladimir Putin spricht mit dem saudischen König Salman.

Quelle: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu einem zweitägigen Besuch auf die arabische Halbinsel gereist, um die Beziehungen zu den Staaten weiter auszubauen. Der 67-Jährige traf zunächst in der saudischen Hauptstadt Riad ein - unter dem Begrüßungsfeuer von 21 Salven aus Artillerie-Waffen.



Es ist der erste Besuch Putins seit zwölf Jahren in dem Königreich. Auf dem Programm standen Treffen Putins mit König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman. Russland will Saudi-Arabien Waffen verkaufen.