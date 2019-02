Altmaier (CDU, l.) spricht mit Anwohnern.

Quelle: Thomas Frey/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Konflikte beim Ausbau der Stromnetze befrieden. "Ich kann den Ärger der Menschen verstehen, die solch einen Riesenmast vor der Haustür haben", sagte er in Niedernhausen im Taunus.



Der CDU-Politiker machte allerdings klar, "dass wir diese Leitungen bauen müssen, damit die Elektrizitätsversorgung auch hier in Hessen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet wird". Eine "Wunschlos-glücklich-Lösung" könne es nicht geben.